В Иране предъявили обвинения 10 людям по делу о сбитом украинском самолете

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - В Иране прокуратура предъявила обвинения 10 людям по делу о сбитом пассажирском самолете авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) в январе 2020 года, сообщает агентство Associated Press.

Подробности об этих фигурантах дела не приводятся.

Агентство отмечает, что информация о том, что по делу были предъявлены обвинения, появилась во вторник, когда военный прокурор Голамаббас Торки, передавая полномочия преемнику Нассеру Сераджу, заявил, что по этому делу было проведено тщательное расследование.

"Вынесено обвинительное заключение по делу украинского самолета, и было проведено тщательное расследование. Обвинения предъявили 10 лицам", - приводит его слова агентство Mizan.

Пассажирский самолет Boeing 737-800, авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января 2020 года. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (в том числе девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными, когда они готовились к возможной контратаке после обстрела баз с американскими военными в Ираке, предпринятого в ответ на убийство США 3 января иранского генерала Касема Сулеймани.