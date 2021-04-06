Лукашенко предложил изучить период польской оккупации

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по внешнеполитической тематике предложил подробно исследовать период оккупации Польшей территорий Белоруссии в ХХ веке и добавил, что такая работа уже началась, сообщила его пресс-служба.

Он отметил, что законную реакцию белорусских правоохранительных органов на противоправную деятельность некоторых граждан Белоруссии, называющих себя поляками, в Варшаве считают притеснением польского национального меньшинства.

"Многие поднимают польский вопрос: "Поляки, притеснение..." Еще раз хочу повторить руководству Польши: да, у нас немало проживает поляков. Но это наши поляки. Их родина - Беларусь. Они здесь жили, их дети живут и будут жить. Кто хочет выехать, - мы никого не держали и держать не собираемся. Но те, кто живет у нас, граждане Беларуси, это - наши поляки, - заявил Лукашенко. - У нас нет неурегулированных территориальных и имущественных претензий друг к другу. Мы никогда не вспоминали об оккупации Польшей значительной части белорусской территории в 20-30-е годы прошлого века. Но, видимо, пришло время вернуться к этой теме и детально исследовать ее с привлечением историков и политологов, что уже, кстати, мы начали делать".

После этого совещания глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что президент поддержал шаги по развитию отношений с соседними государствами, в том числе, с Польшей, но напомнил, что эти отношения должны развиваться на конструктивной, равноправной основе и с уважением внутреннего законодательства Белоруссии.

"Мы заинтересованы в развитии торгово-экономического взаимодействия, и сегодня обсуждался вопрос возможного возврата послов в наши страны. Но понятно, что для этого должны быть серьезные основания, позволяющие всем сторонам надеяться, что это приведет к более спокойному развитию ситуации и переводу ее в нормальное дискуссионное русло", - сказал министр.

В феврале консул Польши в Бресте присутствовал на неофициальном мероприятии, посвященном "дню проклятых солдат". Белорусский МИД вручил ноту временному поверенному в делах Польши в Белоруссии Мартину Войцеховскому. Консулу генконсульства Польши в Бресте, а затем также руководителю и консулу генконсульства в Гродно было предложено покинуть Белоруссии. Польша в ответ объявила personae non gratae трех белорусских дипломатов.

25 марта Генпрокуратура Белоруссии возбудила в отношении председателя незарегистрированного в Белоруссии Союза поляков Анжелики Бориc, а также представителей организации Андрея Почобута, Ирены Бернацкой, Марины Тишковской и Анны Панишевой уголовное дело о разжигании межнациональной розни и реабилитации нацизма (ч.3 ст. 130 УК). Поводом стали их акции по чествованию "проклятых солдат", действовавших во время и после Великой Отечественной войны.

"Проклятые солдаты" были членами антисоветских и антикоммунистических подпольных организаций в Польше в 40-х годах прошлого века. Их лидер Ромуальд Райс был казнен за преступления против мирного населения в 1946 году.