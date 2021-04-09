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Япония сбросит очищенную радиоактивную воду с "Фукусимы" в океан

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Правительство Японии приняло решение сбросить очищенную радиоактивную воду с АЭС "Фукусима" в океан, сообщает в пятницу агентство Kyodo со ссылкой на источник.

Правительственная комиссия еще в прошлом году рекомендовала сделать это, однако это решение вызвало широкое недовольство, в частности, среди представителей рыболовной индустрии, которые опасались, что потребители будут отказываться от морепродуктов, выловленных в этой зоне.

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По данным телеканала NHK, водные отходы с "Фукусимы" сейчас хранятся в специализированных резервуарах, они очищены, но по-прежнему содержат радиоактивный тритий.

"Источники сообщают, что правительство хочет снизить уровень содержания этого элемента в соответствии с международными стандартами. И затем, через два года, начнет сброс воды в океан", - говорится в сообщении телеканала.

В марте 2011 года у северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение, которое вызвало цунами. Гигантская волна обрушилась на АЭС "Фукусима-1", что привело к самой масштабной аварии подобного рода с момента происшествия на Чернобыльской АЭС в 1986 году. На АЭС "Фукусима-1" произошло расплавление активной зоны реакторов сразу на трех энергоблоках.

Согласно данным Национального полицейского агентства, в результате стихийного бедствия в 2011 году погибли 15,9 тыс. человек, 2,5 тыс. человек до сих пор числятся пропавшими без вести.

Япония Фукусима

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