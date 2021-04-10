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Ростуризм заявил о контроле ситуации с аварией автобуса в Анталье

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Ростуризм контролирует ситуацию с аварией туристического автобуса в Анталье в Турции, в результате которой пострадали россияне, сообщила в субботу пресс-служба ведомства.

Отмечается, что Ростуризм "находится в постоянном взаимодействии со всеми участниками процесса".

По данным генконсульства РФ в Анталье, утром на трассе Конья-Аксарай произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего в Каппадокию группу из 32 российских туристов. Все они находились на отдыхе в Анталье по линии туроператора "Пегас туристик". По предварительной информации турецких правоохранительных органов, водитель автобуса не справился с управлением на обледеневшей дороге, съехал в кювет, в результате автобус перевернулся.

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В ДТП пострадали 26 россиян, одна туристка погибла. Пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы в населенных пунктах Конья и Сельчук. 19 туристов не получили серьезных трав, после оказания медицинской помощи их доставят в отель. Состояние шести человек уточняется.

Сотрудники посольства России в Анкаре выехали на место для оказания консульской помощи пострадавшим и выяснения обстоятельств происшествия.

Посольство и Генконсульство в Анталье находятся в контакте с местными властями.

Пресс-служба Ростуризма обнародовала номера телефонов экстренной связи Генконсульства России в Анталье: +90 (541) 417 87 78 и "горячей линии" туроператора "Пегас туристик": +7 (495) 221-33-68.

Турция Анталья Ростуризм

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