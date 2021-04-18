Прага обсудит с НАТО вопрос о роли РФ во взрыве на чешском складе

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Прага попросит Североатлантический совет рассмотреть вопрос о предполагаемой роли России во взрыве на чешском складе боеприпасов в 2014 году, сообщает европейское издание Politico со ссылкой на постпреда Чехии при НАТО Якуба Ландовского.

"Обсуждение может состояться самое раннее во вторник", - пишет издание.

Североатлантический совет - орган принятия политических решений НАТО. В него входят постпреды стран-членов альянса.

Власти Чехии в субботу сообщили в решении выслать 18 российских дипломатов. По версии Праги, речь идет о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. Чешские власти пошли на такой шаг, так как, по их версии, российские спецслужбы оказались причастны ко взрыву склада боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Тогда погибли два человека.

Также в субботу вечером чешская полиция сообщила, что объявила в розыск двух граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова. В сообщениях не уточняется, в причастности к какому делу их подозревают. В полиции отмечают, что речь идет о "тяжком преступлении".