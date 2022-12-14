Danske Bank выплатит $413 млн в США по делу об отмывании денег в Эстонии

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США предъявила обвинение в мошенничестве Danske Bank, крупнейшему банку Дании, в связи с делом об отмывании денег в его эстонском филиале. Чтобы урегулировать эти претензии, банку придется выплатить $413 млн.

"Danske Bank, покупая эстонский бизнес в 2007 году, знал или должен был знать, что значительная часть его клиентов была вовлечена в сделки, которые, с высокой вероятностью, могли быть связаны с отмыванием денег, и что его внутренние процедуры управления рисками были недостаточными для предотвращения подобной активности", - считает SEC.

Регулятор утверждает, что в период с 2009 по 2016 год клиенты с высоким уровнем риска, не являвшиеся гражданами Эстонии, использовали сервисы Danske Bank для проведения подозрительных транзакций на миллиарды долларов через США и другие страны. Эти клиенты, по оценке SEC, обеспечивали 99% прибылей эстонского подразделения Danske Bank.

Датский банк знал об этих транзакциях, однако делал ложные заявления в публичной отчетности и скрывал информацию, утверждая, что соблюдает все регулятивные требования, говорится в заявлении SEC.

В общей сложности Danske Bank выплатит более $2 млрд для урегулирования претензий американских и датских властей.

Расследовать предполагаемые случаи отмывания денег через эстонское отделение Danske Bank начали в 2018 году в США, Эстонии и других странах Европы. Сообщалось, что через отделение в 2007-2015 годах прошли 201 млрд евро, происхождение которых вызвало вопросы. SEC начала свое расследование в начале 2019 года. Скандал привел к отставке главы датского банка Томаса Боргена. Danske Bank решил уйти из Эстонии, других странах Балтии и России. Руководитель эстонского отделения банка Айвар Рехе покончил с собой.