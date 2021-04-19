Два цеха "Гродно Азота" остановились второй раз за весну из-за ошибки

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - На на одном из крупнейших химических предприятий Белоруссии - ОАО "Гродно Азот", внепланово остаановилась работа в цехах "Аммиак-4" и "Карбамид-4", сообщает корпоративное издание "Гродненский химик". В прошлый раз оба цеха останавливлись 6 марта.

19 апреля днем из-за ошибки персонала при плановом обслуживании встало оборудование цеха "Аммиак-4", сообщило издание. Из-за этого встала работа и связнного с ним цеха "Карбамид-4". Предполагается, что "Аммиак-4" восстановит работу в течение суток, затем будет запущен "Карбамид-4".

Угрозы городу, экологии, жителям и работникам предприятия нет, заверило издание.

Причиной остановки работы 6 марта была названа блокировка некорректной работы компрессора технического воздуха.

Ранее эти же цеха внепланово останавливались 9 ноября 2020 года, тогда над предприятием горел факел из-за сброса азотно-водородной смеси.

Развитие предприятия "Гродно Азот" обсуждали в Сочи 22 февраля президенты России и Белоруссии. Позднее Александр Лукашенко уточнил, что предлагал "Газпрому" участвовать в модернизации химического предприятия.

Белоруссия планирует строительство нового производства азотных удобрений на базе ОАО "Гродно Азот". Стоимость проекта составляет $1,2-1,3 млрд.

"Гродно Азот" является одним из крупнейших химических предприятий в СНГ и Восточной Европе, выпускает азотную кислоту, азотные минеральные удобрения, капролактам, метанол и другие виды химической продукции. Предприятие принадлежит государству, входит в состав концерна "Белнефтехим".