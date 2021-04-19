Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:58Заразились
на 19.04В России 4 710 690+8 589В мире 141 404 998+685 495

Два цеха "Гродно Азота" остановились второй раз за весну из-за ошибки

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - На на одном из крупнейших химических предприятий Белоруссии - ОАО "Гродно Азот", внепланово остаановилась работа в цехах "Аммиак-4" и "Карбамид-4", сообщает корпоративное издание "Гродненский химик". В прошлый раз оба цеха останавливлись 6 марта.

19 апреля днем из-за ошибки персонала при плановом обслуживании встало оборудование цеха "Аммиак-4", сообщило издание. Из-за этого встала работа и связнного с ним цеха "Карбамид-4". Предполагается, что "Аммиак-4" восстановит работу в течение суток, затем будет запущен "Карбамид-4".

Угрозы городу, экологии, жителям и работникам предприятия нет, заверило издание.

Причиной остановки работы 6 марта была названа блокировка некорректной работы компрессора технического воздуха.

Ранее эти же цеха внепланово останавливались 9 ноября 2020 года, тогда над предприятием горел факел из-за сброса азотно-водородной смеси.

Развитие предприятия "Гродно Азот" обсуждали в Сочи 22 февраля президенты России и Белоруссии. Позднее Александр Лукашенко уточнил, что предлагал "Газпрому" участвовать в модернизации химического предприятия.

Белоруссия планирует строительство нового производства азотных удобрений на базе ОАО "Гродно Азот". Стоимость проекта составляет $1,2-1,3 млрд.

"Гродно Азот" является одним из крупнейших химических предприятий в СНГ и Восточной Европе, выпускает азотную кислоту, азотные минеральные удобрения, капролактам, метанол и другие виды химической продукции. Предприятие принадлежит государству, входит в состав концерна "Белнефтехим".

Белоруссия Гродно Азот

Новости по теме

Новости

Украина объявила советника посольства РФ в Киеве персона нон грата

Украина объявила советника посольства РФ в Киеве персона нон грата

Путин принял приглашение Байдена выступить на климатическом саммите

Эстония 25 апреля возобновит авиасообщение с Россией

Вертолет НАСА успешно совершил первый полет на Марсе

Вертолет НАСА успешно совершил первый полет на Марсе

США призвали перевозчиков к осторожности при полетах над Украиной и РФ

США призвали перевозчиков к осторожности при полетах над Украиной и РФ

Посольство Чехии в Москве не сможет принимать на работу граждан РФ

Антитеррористические учения начались почти по всей Украине

МИД сообщил о более чем 500 российских военных в ЦАР

Чехия исключит РФ из тендера на расширение АЭС "Дукованы"

Чехия исключит РФ из тендера на расширение АЭС "Дукованы"

Что случилось этой ночью: понедельник, 19 апреля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');