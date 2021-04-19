ЕСПЧ закрыл доступ к документам о здоровье Навального

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Европейский суд по правам человека постановил закрыть доступ к имеющимся в его распоряжении документам, связанным с состоянием здоровья осужденного в РФ оппозиционера Алексея Навального.

"Суд постановил, что любые документы, относящиеся к состоянию здоровья заявителя, депонированные в реестре, не должны быть доступны общественности и должны рассматриваться как конфиденциальные", - говорится в пресс-релизе ЕСПЧ.

Ранее защита Навального обратилась в ЕСПЧ в связи с условиями его содержания в колонии. Суд решил рассмотреть жалобу в приоритетном порядке.

Навальный с середины марта находится в исправительной колонии №2 УФСИН России по Владимирской области под городом Покров, где он отбывает наказание по так называемому делу "Ив Роше".

Ранее в соцсетях от сторонников Навального появились сообщения, что он объявил голодовку с требованием допустить к нему врача и предоставить медикаменты. По словам его адвокатов, состояние здоровья оппозиционера значительно ухудшилось.

Как ранее в понедельник сообщили в региональном управлении ФСИН, Навальный переведен в стационар областной больницы для осужденных на территории колонии, где он отбывает наказание.