МИД Белоруссии выразил уверенность в хороших взаимоотношениях с Украиной

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей выразил уверенность в хороших взаимоотношениях с Украиной и назвал абсолютно беспочвенными любые слухи и подозрения об угрозе для Украины, которая якобы может исходить с территории Белоруссии.

"Те искусственные вещи, заявления относительно того, что якобы с территории Белоруссии исходит некая угроза для Украины, абсолютно беспочвенны. И скорее всего, цель их состоит в том, чтобы найти какие-то оправдания своим не очень умным шагам и действиям", - заявил Макей в эфире телеканала ОНТ во вторник.

Он отметил, что на протяжении многих столетий белорусский и украинский народы жили в мире, дружбе и согласии.

"Белорусская сторона никогда не сделает подобного рода заявлений и конкретных действий относительно того, чтобы поставить отношения с украинским народом на паузу, этого не будет никогда", - заверил глава МИД.

Макей вспомнил слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, который обещал приехать на Украину не на танке, а на тракторе, и выразил заинтересованность в том, "чтобы граница длиной в 1084 км была границей дружбы, мира и согласия".

Отношения Минска и Киева в последнее время ухудшились после президентских выборов в Белоруссии в 2020 году, победителем на которых был объявлен Александр Лукашенко. В ЕС и США не признают его легитимным президентом, а в Киеве заявили, что будут называть его лишь по имени без указания должности.