Вертолет НАСА в четверг совершит второй полет на Марсе

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Вертолет-дрон Ingenuity ("Изобретательность"), прибывший на Марс вместе с марсоходом Perseverance ("Настойчивость"), в четверг совершит второй полет на Красной планете, сообщило американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

По данным американского космического агентства, "второй полет планируется начать в 5:30 по времени Восточного побережья США (12:30 по московскому времени)".

Он будет более сложным, чем первый. 19 апреля в ходе успешного тестового испытания вертолет поднимался на высоту 3 метра и провел над поверхностью Марса 39 секунд.

"На этот раз мы планируем подняться на высоту 5 метров", - сообщили в НАСА. После непродолжительного зависания вертолет наклонится на 5 градусов и совершит отлет в сторону на 2 метра. После этого он зависнет и выполнит повороты, для того чтобы направить свои цветные камеры в разные стороны. Затем он отправится на свой "аэродром" для выполнения посадки.

"Вся операция будет выполняться автономно на основе команд, которые мы направили накануне на марсоход Perseverance для передачи вертолету Ingenuity", - отметили в агентстве.

Снимки начнут поступать с вертолета, которые будет ретранслировать на Землю марсоход, уже в четверг, начиная приблизительно с 9:21 по времени Восточного побережья США (16:21 по московскому времени).

Работа Ingenuity рассчитана на 31 день. В оставшееся время ему предстоит совершить как минимум еще три полета, в ходе которых он будет производить аэрофотосъемку окружающей марсоход местности.

Аппарат Ingenuity имеет 1,2 метра в диаметре и весит 1,8 кг, он оснащен двумя камерами, способен зависать в воздухе на 20-30 секунд для фотографирования местности.

Марсоход Perseverance с вертолетом Ingenuity совершил успешную посадку на поверхность Красной планеты 18 февраля. Американская автоматическая межпланетная станция к Марсу была запущена 30 июля прошлого года. Perseverance является уже пятым американским марсоходом, который NASA отправило для изучения Красной планеты.