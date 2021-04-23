Американская база в Ираке подверглась ракетному обстрелу

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Несколько ракет разорвались на территории рядом с лагерем Виктория, где находятся американские военные, сообщает издание Shafaq News.

Лагерь находится недалеко от международного аэропорта Багдада.

Источник сообщил агентству Shafaq News, что "неизвестные выпустили три ракеты по военной базе в Багдадском международном аэропорту".

Иракские силы ведут поиски ракетной установки.

Как сообщает телеканал Al Mayadeen, информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало. По имеющейся информации, пока ни одна организация не взяла на себя ответственность за эту атаку.