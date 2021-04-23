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РФ поднимала МиГ-31 для сопровождения самолета США над Тихим океаном

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Российский истребитель МиГ-31 вылетал для сопровождения над Тихим океаном разведывательного самолета США, приближавшегося к госгранице РФ, сообщил Тихоокеанский флот России в пятницу.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией Тихого океана", - сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота РФ.

"После разворота иностранного военного самолета от госграницы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - сообщил флот.

RC-13, приближавшийся к госгранице РФ, обнаружили российские средстваконтроля воздушного пространства над нейтральными водами Тихого океана. Для сопровождения самолета-разведчика США в воздух был поднят истребитель МиГ-31 дежурных сил ПВО Восточного военного округа, отметили военные.

Минобороны РФ сообщало вылетах МиГ-31 для сопровождения самолетов-разведчиков США над Тихим океаном 10 и 16 апреля. 19 апреля МиГ-31 вылетал на "перехват" над Баренцевым морем патрульных самолетов ВМС США и ВВС Норвегии.

Сверхзвуковой МиГ-31 предназначен для длительного патрулирования и борьбы с высотными разведывательными самолетами, стратегическими бомбардировщиками и низколетящими целями. Самолет способен одновременно поражать шесть и сопровождать до 10 воздушных целей. Вооруженные силы России получают модернизированные самолеты МиГ-31БМ.

Россия США Тихий океан

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