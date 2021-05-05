Гражданский объект в Сирии подвергся воздушной атаке со стороны Израиля

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Сирийские средства ПВО активизировались над Латакией и Тартусом в ответ на предполагаемые израильские авиаудары во вторник вечером, сообщает сирийское государственное информационное агентство САНА.

Серия взрывов была слышна недалеко от сирийского города Латакия на побережье Средиземного моря.

По данным СМИ, удары были направлены на гражданский склад пластиковых изделий.

В последние месяцы Израиль усилил свои воздушные удары по целям в Сирии, где присутствуют поддерживаемые Ираном ополченцы. Ранее, 28 апреля Израиль сообщил о двух неудавшихся запусках ракет с территории Сектора Газа. Самая крупная атака на Израиль за последнее время была осуществлена 24 апреля, когда около 15 ракет было выпущено со стороны сектора Газа. В ответ на атаку израильская армия нанесла удары по военному посту "Хамас" в Газе.