Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано в Перу

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 5,8 зафиксирован в южной части Перу, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр подземного толчка, зафиксированного в 02:50 мск в понедельник, находился в 211 км к юго-востоку от города Ика.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "разрушительное".

Ранее, феврале, произошло сильное землетрясение примерно в 10 км от границы с Перу в южной части Эквадора. По интенсивности сотрясений оно оценивалось как "разрушительное".