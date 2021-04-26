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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:39Заразились
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Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 146,8 млн

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Число выявленных заражений коронавирусом в мире на утро понедельника составило 146 836 524, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире с начала пандемии число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 106 435 человек.

В число стран с более 10 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 32 077 075 инфицированных COVID-19, зафиксирован 572 200 летальных исходов.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 16 960 172, число скончавшихся - 192 311, поправились более 14 млн человек.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 14 340 787 заболевших, из них умерли 390 797 человек, вылечились более 12,6 млн.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро понедельника 400,6. В США на 1 млн жителей скончались 1 762 человека, Индии - 140, Бразилии - 1 829.

Хроника коронавируса. Апрель.

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Университет Джонса Хопкинса США Коронавирус Индия Бразилия

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