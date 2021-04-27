Москва и Вена обсуждают восстановление регулярных авиарейсов

На перспективы этих переговоров будет влиять ситуация с коронавирусом в России и Австрии

Дворцовый комплекс Бельведер в Вене Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Россия и Австрия ведут переговоры о восстановлении регулярного авиасообщения между странами, сообщил посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский в интервью газете "Известия".

"Переговоры на этот счет идут в предметном ключе. Согласовано выполнение нерегулярных авиаперевозок до конца октября на взаимной основе с частотой до 14 рейсов в неделю", - сказал Любинский, отвечая на вопрос издания, ведутся ли переговоры о возможном открытии авиасообщения между Россией и Австрией.

Дипломат отметил, что "возможность восстановления регулярного авиасообщения также обсуждается, причем по инициативе наших партнеров", при этом "она будет напрямую зависеть от динамики ситуации с коронавирусом в наших странах".

Россия приостановила все международные авиарейсы в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса. Большинство направлений, в том числе Австрия, до сих пор остается недоступным для туристов.