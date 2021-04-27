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Лодка со взрывчаткой атаковала порт в Саудовской Аравии

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Порт города Янбу-эль-Бахр, расположенный в Саудовской Аравии на побережье Красного моря, во вторник был атакован при помощи лодки, загруженной взрывчаткой, которой управляли на расстоянии. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).

"Заминированная лодка была уничтожена в соответствии с правилами ведения боевых действий", - приводит агентство слова представителя арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, полковника Турки аль-Малики.

Тем не менее, частные охранные фирмы предположили, что инцидент может повлиять на транспортное судоходство в этом районе.

AP указывает, что атака произошла на фоне нападений Ирана и Израиля против судов друг друга в регионе, а также на фоне продолжающихся боевых действий в Йемене, в которых задействованы силы Саудовской Аравии. Однако йеменские повстанцы, которые ранее многократно атаковали королевство при помощи беспилотников и баллистических ракет, не брали на себя ответственность за нападение на Янбу-эль-Бахр, добавляет агентство.

В Янбу-эль-Бахре располагается крупный нефтеналивной порт Красного моря: сюда сходятся несколько нефтепроводов и газопроводов от месторождений у берегов Персидского залива.

порт Янбу-эль-Бахр Саудовская Аравия

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