Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:28Заразились
на 27.04В России 4 779 425+8 053В мире 147 872 402+682 784

"Дорожные карты" интеграции РФ и Белоруссии могут окончательно согласовать в сентябре-октябре

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Срок подписания "дорожных карт" по интеграции России и Белоруссии может сдвинуться на сентябрь-октябрь, сообщил журналистам в Екатеринбурге во вторник посол Белоруссии в Москве Владимир Семашко.

Он отметил, что "из 28 необходимых для подписания карт 26 уже запарафированы юристами России и Беларуси и готовы к подписанию".

В РоссииПутин и Лукашенко не обсуждали слияние двух стран на встрече в МосквеЧитать подробнее

"Остались как бы две карты. Эта тема будет обсуждаться на уровне премьер-министров, например. В конце июня будет форум регионов России и Беларуси. Потом будет заседание правительства Союзного государства, где-то в июле-августе. Я раньше предполагал, что может быть в апреле-мае будут подписаны оставшиеся две карты. Но сейчас вижу, что сдвижка может произойти на сентябрь-октябрь", - сказал Семашко.

В частности, он отметил, что требует дополнительного согласования дорожная карта, которая касается кооперации производства.

По его словам, сейчас есть ряд российских документов различного уровня, включая постановления российского правительства, "которые, мягко говоря, немножко препятствуют поставкам нашей техники на российский рынок".

"Для сравнения, у нас есть только один указ президента, 146-й, который говорит о том, что у нас нет препон (для поставок - ИФ). Если вы пришли на тендер и выиграли, соотношение цена-качество, сервис нормальный, то, пожалуйста, ты поставляешь. Поэтому, в этой карте дорожной говорится, что нужно снять все эти препоны. А это значит, нужно очень поработать. Там десятки законодательных актов (российских - ИФ), которые надо подправить", - сказал Семашко.

Россия Белоруссия

Новости по теме

Новости

Ракетный крейсер РФ вышел на стрельбы в Черное море на фоне отправки туда корабля США

Умершие знаменитости

Умер актер Кахи Кавсадзе, сыгравший Абдуллу в "Белом солнце пустыни"

Американский патрульный корабль направился в Черное море

Американский патрульный корабль направился в Черное море
Дипломатическое противостояние

Украина обязала российского консула в Одессе уехать из страны

Пандемия коронавируса

США направят 60 миллионов доз вакцины AstraZeneca в другие страны

США направят 60 миллионов доз вакцины AstraZeneca в другие страны

Россия и Таджикистан создадут единую систему ПВО

Трубоукладчик "Академик Черский" начал строить "Северный поток 2"

Япония продолжит добиваться заключения мирного договора с Россией

Япония продолжит добиваться заключения мирного договора с Россией

НАСА перенесло дату отстыковки корабля Crew Dragon от МКС на 30 апреля

НАСА перенесло дату отстыковки корабля Crew Dragon от МКС на 30 апреля

Что случилось этой ночью: вторник, 27 апреля

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');