"Дорожные карты" интеграции РФ и Белоруссии могут окончательно согласовать в сентябре-октябре

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Срок подписания "дорожных карт" по интеграции России и Белоруссии может сдвинуться на сентябрь-октябрь, сообщил журналистам в Екатеринбурге во вторник посол Белоруссии в Москве Владимир Семашко.

Он отметил, что "из 28 необходимых для подписания карт 26 уже запарафированы юристами России и Беларуси и готовы к подписанию".

"Остались как бы две карты. Эта тема будет обсуждаться на уровне премьер-министров, например. В конце июня будет форум регионов России и Беларуси. Потом будет заседание правительства Союзного государства, где-то в июле-августе. Я раньше предполагал, что может быть в апреле-мае будут подписаны оставшиеся две карты. Но сейчас вижу, что сдвижка может произойти на сентябрь-октябрь", - сказал Семашко.

В частности, он отметил, что требует дополнительного согласования дорожная карта, которая касается кооперации производства.

По его словам, сейчас есть ряд российских документов различного уровня, включая постановления российского правительства, "которые, мягко говоря, немножко препятствуют поставкам нашей техники на российский рынок".

"Для сравнения, у нас есть только один указ президента, 146-й, который говорит о том, что у нас нет препон (для поставок - ИФ). Если вы пришли на тендер и выиграли, соотношение цена-качество, сервис нормальный, то, пожалуйста, ты поставляешь. Поэтому, в этой карте дорожной говорится, что нужно снять все эти препоны. А это значит, нужно очень поработать. Там десятки законодательных актов (российских - ИФ), которые надо подправить", - сказал Семашко.