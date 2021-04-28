Белоруссия передала РФ 26 завизированных "дорожных карт" по интеграции

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Минск передал Москве 26 завизированных интеграционных "дорожных карт", в работе остаются два проекта документов, заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко на встрече в Казани с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным в среду.

"Продолжаем работу над пакетом интеграционных документов. 23 апреля мы передали российской стороне завизированные белорусской стороной проекты 26 союзных программ. Это большой объем работы, который проделали отраслевые ведомства. В работе остаются две союзные программы", - сказал Головченко.

Видео с встречи разместила в своем фейсбуке пресс-секретарь белорусского правительства Александра Исаева.

"По нашим поручениям, заместители руководителей правительств возглавляют работу и продолжают конструктивные переговоры по этой тематике", - добавил Головченко.

"Главы государств на недавней встрече 22 апреля в Москве обсудили и наметили дальнейшую траекторию движения. График предстоящих мероприятий высокого уровня между Россией и Белоруссией был озвучен. В июне состоится Форум регионов, традиционное мероприятие, важное для укрепления межрегионального сотрудничества. После Форума регионов мы планируем выйти на заседание союзного Совета министров в преддверии заседания Высшего Госсовета, которое намечено на осень текущего года", - сказал Головченко.

"Исходя из такого напряженного графика мы должны строить свою работу", - добавил он.

По его словам, в двустороннем сотрудничестве появляются новые проекты. "Новая точка сотрудничества - активизация контактов в области разработки и создания таких чувствительных элементов, как электронной компонентной базы. Состоялся уже обмен визитами специалистов соответствующих", - отметил премьер Белоруссии.

По его словам, в Минске очень надеются "на полноценное вовлечение крупного белорусского производителя микросхем и полупроводниковых компонентов "Интеграл", а также других производителей оборудования" для микросхем "в научно-техническую и производственную кооперацию с российскими партнерами как в гражданской, так и в иных сферах".

Накануне, 27 апреля, посол Белоруссии в Москве Владимир Семашко заявил журналистам, что срок подписания "дорожных карт" по интеграции России и Белоруссии может сдвинуться на сентябрь-октябрь.