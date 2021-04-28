Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:47Заразились
на 28.04В России 4 787 273+7 848В мире 148 716 872+844 470

Белоруссия передала РФ 26 завизированных "дорожных карт" по интеграции

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Минск передал Москве 26 завизированных интеграционных "дорожных карт", в работе остаются два проекта документов, заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко на встрече в Казани с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным в среду.

"Продолжаем работу над пакетом интеграционных документов. 23 апреля мы передали российской стороне завизированные белорусской стороной проекты 26 союзных программ. Это большой объем работы, который проделали отраслевые ведомства. В работе остаются две союзные программы", - сказал Головченко.

Видео с встречи разместила в своем фейсбуке пресс-секретарь белорусского правительства Александра Исаева.

"По нашим поручениям, заместители руководителей правительств возглавляют работу и продолжают конструктивные переговоры по этой тематике", - добавил Головченко.

ЭкономикаРФ и Белоруссия согласовали "дорожную карту" по нефтепродуктамЧитать подробнее

"Главы государств на недавней встрече 22 апреля в Москве обсудили и наметили дальнейшую траекторию движения. График предстоящих мероприятий высокого уровня между Россией и Белоруссией был озвучен. В июне состоится Форум регионов, традиционное мероприятие, важное для укрепления межрегионального сотрудничества. После Форума регионов мы планируем выйти на заседание союзного Совета министров в преддверии заседания Высшего Госсовета, которое намечено на осень текущего года", - сказал Головченко.

"Исходя из такого напряженного графика мы должны строить свою работу", - добавил он.

По его словам, в двустороннем сотрудничестве появляются новые проекты. "Новая точка сотрудничества - активизация контактов в области разработки и создания таких чувствительных элементов, как электронной компонентной базы. Состоялся уже обмен визитами специалистов соответствующих", - отметил премьер Белоруссии.

По его словам, в Минске очень надеются "на полноценное вовлечение крупного белорусского производителя микросхем и полупроводниковых компонентов "Интеграл", а также других производителей оборудования" для микросхем "в научно-техническую и производственную кооперацию с российскими партнерами как в гражданской, так и в иных сферах".

Накануне, 27 апреля, посол Белоруссии в Москве Владимир Семашко заявил журналистам, что срок подписания "дорожных карт" по интеграции России и Белоруссии может сдвинуться на сентябрь-октябрь.

Роман Головченко Белоруссия Михаил Мишустин

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: среда, 28 апреля

За самую дорогую марку в мире на торгах рассчитывают выручить $15 млн

За самую дорогую марку в мире на торгах рассчитывают выручить $15 млн

В Молдавии распустили парламент

Пандемия коронавируса

Спецслужбы ФРГ будут следить за лидерами движений "ковид-диссидентов"

Путин сообщил Моди о решении предоставить гуманитарную помощь Индии

Иск ЕС к производителю вакцины AstraZeneca начнут рассматривать 26 мая

Назарбаев отказался от должности главы Ассамблеи народа Казахстана

Назарбаев отказался от должности главы Ассамблеи народа Казахстана
Дипломатическое противостояние

МИД объявил о высылке из Москвы четырех балтийских дипломатов

Болгария заподозрила 6 россиян в причастности ко взрывам на военных складах

Дипломатическое противостояние

Россия выдворит трех дипломатов Словакии

Россия выдворит трех дипломатов Словакии
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');