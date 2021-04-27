Зеленский посетил позиции украинских войск на границе с Крымом

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский 27 апреля посетил позиции украинских войск на границе с Крымом. Он заявил, что отход российских войск от границ Украины не означает, что украинская армия не должна быть готова к их возвращению.

Зеленский осмотрел блиндаж и окопы и пообщался с военнослужащими и поинтересовался условиями их пребывания на позициях.

"Мы сегодня на Херсонщине. Видим наши позиции, проверяем готовность с точки зрения техники, наших бойцов, наших бригад. Очень важно, как на передовой, так и в резерве видеть состояние наших военных, состояние нашей армии - техническое и психологическое", - отметил глава Украины.

Также Зеленский осмотрел базовый лагерь украинских военных вблизи села Чаплинка, где осмотрел спальный, санитарный модули и полевой спортивный зал.

Зеленский заявил 26 апреля о подготовке к встрече с президентом России Владимиром Путиным и дал соответствующее поручение руководителю своего офиса. В Кремле подчеркнули, что приветствуют инициативу президента Украины встретиться с российским лидером, но уточнили, что этот диалог должен затрагивать исключительно вопросы двусторонних отношений.