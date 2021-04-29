Число случаев COVID в мире превысило 149 млн, погибли 3,1 млн человек

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире на утро четверга составило 149 242 187, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире с начала пандемии число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 147 016 человек, излечились более 126 млн.

В число стран с более 10 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и погибших остаются США, где заразились 32 229 327 человек, из них 574 326 скончались и выздоровели около 25 млн человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где число инфицированных продолжает расти темпами, которые вызывают серьезную озабоченность. За последние сутки в этой стране выявлено 360 960 новых заболевших, в результате чего число подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии в Индии достигло 17 997 267, число скончавшихся - 201 187, поправились более 14 млн инфицированных.

Третью позицию в мире по числу заражений занимает Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 14 521 289 заболевших, из них умерли 398 185 человек, выздоровели более 12 млн.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения Земли составил на утро четверга 405,9. В США на 1 млн жителей умерли 1 769 человек, в Индии - 147, в Бразилии - 1 863.