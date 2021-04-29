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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:36Заразились
на 28.04В России 4 787 273+7 848В мире 149 242 187+525 315

Число случаев COVID в мире превысило 149 млн, погибли 3,1 млн человек

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире на утро четверга составило 149 242 187, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире с начала пандемии число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 147 016 человек, излечились более 126 млн.

В число стран с более 10 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

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Лидером по числу заразившихся и погибших остаются США, где заразились 32 229 327 человек, из них 574 326 скончались и выздоровели около 25 млн человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где число инфицированных продолжает расти темпами, которые вызывают серьезную озабоченность. За последние сутки в этой стране выявлено 360 960 новых заболевших, в результате чего число подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии в Индии достигло 17 997 267, число скончавшихся - 201 187, поправились более 14 млн инфицированных.

Третью позицию в мире по числу заражений занимает Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 14 521 289 заболевших, из них умерли 398 185 человек, выздоровели более 12 млн.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения Земли составил на утро четверга 405,9. В США на 1 млн жителей умерли 1 769 человек, в Индии - 147, в Бразилии - 1 863.

Индия на грани возможностей

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В стране переполнены крематории, поэтому тела погибших сжигают прямо на улицах Родственники часами ждут очереди, чтобы попрощаться с погибшимиВо многих городах Индии возле больниц наблюдаются очереди из зараженных COVID-19 и их родственников, а сами медицинские учреждения переполненыНа фоне роста заболеваемости больницы испытывают нехватку кислорода для тяжело болеющих пациентовГоспитали предупреждают, что они находятся на грани своих возможностей. Правительство направляет специальные поезда с грузом баллонов в наиболее пострадавшие города. В доставке кислорода задействованы и ВВС Индии.В целом по стране ежедневно регистрируют около двух тысяч смертей от COVID-19В начале 2021 года индийские власти считали, что им удалось взять пандемию под контроль: в середине февраля показатели заболеваемости упали до 11 тысяч в сутки, в стране началась вакцинация. Однако после этого был зафиксирован всплеск заболеваемости, подстегиваемый появлением новых штаммов вируса Повлияло на ситуацию и проведение массовых праздников, например, религиозный Кумбха Мела, который собрал миллионы паломниковИндия заняла первое место в мире по масштабам вакцинации, преодолев границу в 140 млн сделанных прививок. Специальный комитет экспертов по лекарствам одобрил экстренное применение российской вакцины "Спутник V". До этого в стране разрешили применение препарата Covishield, который производят в Индии по технологиям компании AstraZeneca, и местной вакцины Covaxin.По количеству случаев коронавируса Индия занимает второе место в мире после США, а по уровню смертности от вируса - четвертоеПравительство подвергается критике за неподготовленность к новой волне эпидемииМногие эксперты полагают, что Индия не пройдет нынешний пик волны COVID-19 еще как минимум три недели, а реальное число заболевших и скончавшихся намного выше официальных данных
В стране переполнены крематории, поэтому тела погибших сжигают прямо на улицах
Хроника 09 января 2020 года – 29 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
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