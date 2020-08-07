В МВД Киргизии сообщили о раненом огороднике после стрельбы на границе с Таджикистаном

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - 65-летний житель приграничного села Кок-Таш в Баткенской области Киргизии был ранен в результате стрельбы вечером 6 августа, сообщили в МВД Киргизии. По данным министерства, когда он работал на своем участке, со стороны Таджикистана начали стрелять. Ему потребовалась госпитализация.

По факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Утром в тот же день на границе в том же районе, в селе Эки-Таш был ранен киргизский военный - пограничник. По данным МВД, в него выстрелили с таджикской территории, предположительно, из охотничьего ружья.

После этих инцидентов милиционеры начали проводить среди населения усиленную разъяснительную работу. Обстановку на этом участке границы в МВД оценивают как относительно стабильную.

Таджикская сторона со своей стороны заявила, что в результате инцидента от полученных ран погиб гражданин Таджикистана.

После переговоров с участием местных властей, пограничников и сотрудников МВД было решено, что каждая сторона сама расследует ранение киргизского пограничника и гибель гражданина Таджикистана.

Конфликты на киргизско-таджикском участке границы происходят в основном из-за большого количества неделимитированных участков. Протяженность границы двух стран составляет около 980 км, из которых более 450 не делимитированы и не демаркированы.