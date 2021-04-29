В Ереване неизвестные подожгли памятник Махатме Ганди

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Ереване неизвестные подожгли памятник индийскому политическому деятелю Махатме Ганди. Общественная организация "Альтернативная мэрия Еревана" разместила на своей странице в фейсбуке фотографии монумента, добавив, что памятник должен быть снесен.

"Ганди был армяноненавистником и являлся союзником Ататюрка (первый президент Турции - ИФ). Мы будем бороться за то, чтобы этот памятник был снесен. В Ереване ему не место", - отметили в организации.

Памятник был установлен в Ереване на этой неделе по решению городской мэрии, после чего стал причиной различных нападок.

Противники монумента указывают, что Ганди отрицал факт геноцида армян в Османской Турции. При этом сторонники установки памятника отмечают, что никаких официальных подтверждений этому факту нет.

Армения. В Ереване подожгли памятник "туркофилу" Махатме Ганди. pic.twitter.com/IQeJqVpAna — Искандер13 (@13iskander131) April 29, 2021

Ранее президент США Джо Байден признал массовые убийства и депортацию армян в Османской империи геноцидом. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий связал это с желанием ответить Турции на покупку российских зенитных ракетных комплексов С-400.