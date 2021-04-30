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Особый режим действует в трех сельских округах на киргизско-таджикской границе

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Обстановка в Баткенской области Киргизии стабильная, в трех районах продолжает действовать особый усиленный режим, сообщает в

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пятницу пресс-служба МВД страны.

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"Ситуация в Баткенской области на киргизско-таджикском участке государственной границы характеризуется как стабильная. Особый усиленный режим введен в трех сельских округах Аксайском, Ак-Татырском и Самаркандекском", - сообщили в МВД.

По данным МВД, в более безопасные районы эвакуированы жители восьми сел Лейлекского района - Кулунду, Интернационал, Эски-Оочу, Максат, Джаштык, Борбордук, Достук и Арка-2.

"В настоящее время ситуация на приграничной территории находится под полным контролем. Сотрудниками милиции установлены блокпосты, проводится разъяснительная работа с местным населением приграничных районов. В целях обеспечения безопасности местных жителей милиция совместно с личным составом областного управления внутренних дел, внутренними войсками и другими силовыми структурами в усиленном порядке обеспечивают общественный порядок", - сообщили в МВД.

В четверг на границе Киргизии и Таджикистана обострилась ситуация, между военными двух стран возникла перестрелка, есть пострадавшие. Обе стороны обвинили друг друга в эскалации напряженности. По последним данным Минздрава Киргизии, в ходе перестрелки за медицинской помощью обратились 134 человек, 13 граждан Киргизии погибли.

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