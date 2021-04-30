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В Киргизии сообщили о локальных стычках на границе с Таджикистаном

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Больших очагов напряженности на киргизско-таджикской границе нет, возникают локальные стычки и провокации со стороны Таджикистана, сообщил в пятницу "Интерфаксу" первый вице-премьер-министр Киргизии Артем Новиков.

"В ходе переговоров достигнута договоренность об отводе войск и началу переговоров по урегулированию ситуации. На текущий час бывают локальные стычки, больших очагов напряженности нет, кроме провокаций со стороны Таджикистана", - сказал Новиков.

По его словам, правительство Киргизии полностью контролирует ситуацию.

"Со стороны правительства оказывается гуманитарная и медицинская помощь пострадавшим. Местное население, в основном женщины и дети, эвакуированы из сел, близких к очагам напряженности. Минздрав уточняет списки погибших. Среди них пограничники и мирные жители", - отметил Новиков.

Первый вице-премьер добавил, что как только конфликт будет урегулирован, будут прорабатываться дальнейшие шаги. "Достигнута договоренность о прекращении огня. Мы надеемся, что таджикская сторона будет придерживаться договоренностей и не создавать провокаций", - добавил он.

В четверг ситуация на границе Киргизии и Таджикистана обострилась, между военными двух стран возникла перестрелка. По последним данным Минздрава Киргизии, в ходе перестрелки погибли 13 человек, всего пострадали 134 человека. Обе стороны обвинили друг друга в эскалации напряженности.

Киргизия Таджикистан

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