В Киргизии заявили, что введение миротворцев на границу с Таджикистаном не рассматривается

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Киргизия не рассматривает вопрос введения миротворческих сил на границу с Таджикистаном, заявил представитель МИД республики Эрмек Кыштобаев.

"Никакой вопрос о введении никаких сил (для урегулирования ситуации на киргизско-таджикской границе) не рассматривается", - сказал Кыштобаев на пресс-конференции в пятницу, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Он также сообщил, что Киргизия и Таджикистан не обменивались нотами протеста в связи с вооруженным конфликтом на границе двух стран.

По его словам, глава МИД Киргизии Руслан Казакбаев держит постоянную связь со своим таджикским коллегой. "Переговорный процесс продолжается", - отметил Кыштобаев.

Еще один представитель МИД Айдай Омуркулова заявила на пресс-конференции, что "МИД Киргизии пытается и будет регулировать ситуацию мирным путем посредством политико-дипломатического содействия". "Мы надеемся, что эта ситуация будет в ближайшее время урегулирована", - сказала Омуркулова.

В четверг на границе Киргизии и Таджикистана обострилась ситуация, между военными двух стран возникла перестрелка, есть пострадавшие. Обе стороны обвинили друг друга в эскалации напряженности. По последним данным Минздрава Киргизии, в ходе перестрелки за медицинской помощью обратились 154 человека, 31 человек погиб.