Госконтролер Израиля предупреждал о рисках происшествий на горе Мерон

Воскресенье в Израиле объявлено днем траура по погибшим при давке на церемонии Лаг ба-Омер

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Государственный контролер Израиля ранее предупреждал о рисках при проведении церемонии Лаг ба-Омер на горе Мерон, где при давке накануне погибли минимум 45 человек.

По данным The Times of Israel, в 2008 году в отчете говорилось, что в подготовке мероприятия участвует слишком много структур, что приводит к неорганизованности и создает риски как для почитаемого места, так и для участников церемонии. В 2011 году госконтролер снова отмечал, что на горе Мерон нет условий для проведения церемоний с участием такого числа людей.

Издание также ссылается на многочисленные отчеты полиции, согласно которым для соблюдения мер безопасности в мероприятии должны участвовать не более 15 тысяч человек. Однако на горе Мерон в четверг собралось более ста тысяч человек, что значительно меньше обычного для церемонии Лаг ба-Омер.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил воскресенье днем национального траура в связи с трагическим происшествием на горе Мерон.

Как передает Haaretz, Нетаньяху пообещал тщательное расследование инцидента, в результате которого при давке на ежегодной церемонии Лаг ба-Омер на горе Мерон погибли минимум 45 человек.

Десятки тысяч человек приняли участие в четверг в церемонии Лаг ба-Омер у могилы раввина Шимона Бар Йохая, что стало крупнейшим событием, проведенным в Израиле с тех пор, как в прошлом году разразилась пандемия коронавируса. Несколько участников споткнулись на лестнице, на них начали падать другие люди, после чего возникла давка.