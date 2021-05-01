Что произошло за день: суббота, 1 мая

Договоренность Киргизии и Таджикистана о прекращении огня, более 400 тысяч новых случаев COVID-19 в Индии, сошествие благодатного огня в Иерусалиме

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Киргизия и Таджикистан договорились о полном прекращении огня на границе. Этому предшествовало очередное обострение ситуации в субботу утром, когда после спокойной ночи киргизские пограничники сообщили об обстрелах жилых домов со стороны таджикских военных. По последним данным, в ходе конфликта с киргизской стороны 166 человек пострадали, погибли 34. Таджикистан официально не сообщал о погибших и пострадавших.

- В Индии за сутки впервые выявили более 400 тысяч случаев COVID-19. До этого в течение десяти дней прирост в стране превышал 300 тысяч случаев заражения. Между тем в субботу Индия получила первую партию российской вакцины "Спутник V".

- В Иерусалиме сошел благодатный огонь. В этом году в храме Гроба Господня разрешили присутствовать прихожанам, у которых были отрицательные результаты теста на коронавирус или справка о вакцинации. В Москве второй год подряд не стали организовывать встречу огня во "Внуково", верующие могут получить частицу священного пламени в храмах.

- В Москве прирост случаев COVID-19 за сутки снова превысил три тысячи. В столице заболели еще 3 208 человек, в целом по стране прирост составил 9 270 случаев заражения.

- Задержаны участники ДТП на Ставрополье, приведшего к гибели детей. Это водитель микроавтобуса, в котором находилась школьная баскетбольная команда, и водитель легкового автомобиля, который, как предполагается, спровоцировал аварию. Шестерых детей и одного взрослого, пострадавших в ДТП, решено доставить на лечение в Москву.

- Более двух тысяч человек застряли в аэропорту Сочи в ночь на субботу из-за непогоды. Плохая видимость привела к задержке 21 рейса. Вечером в субботу аэропорт сообщил о восстановлении работы в штатном режиме.

- Фигуристка Александра Трусова покинула тренерскую группу Евгения Плющенко. Она возвращается в группу Этери Тутберидзе.