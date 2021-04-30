В Берлине 1 мая пройдут более 20 акций с десятками тысяч участников

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Более 20 демонстраций запланировано в Берлине на 1 мая, правоохранительные органы ожидают десятки тысяч участников, сообщила "Интерфаксу" в пятницу представитель пресс-службы берлинской полиции.

"Заявлено более 20 акций, как больших, так и маленьких, безопасность будут обеспечивать более 5 тыс. сотрудников сил правопорядка, в том числе 2 тыс. сотрудников федеральной и региональной полиции", - сказала она.

Самые крупные демонстрации пройдут в западноберлинских районах Нойкельн и Кройцберг, на 18.00 (19.00 по Москве) там заявлена акция с 10 тысячами участников. Утром в 10.00 (11.00 по московскому времени) начнется велопробег с участием 2 500 человек. Еще одна акция с участием 5 тыс. человек в поддержку музыкантов и людей, которые работают в музыкальных клубах, пройдет в восточной части города на Штралауэр платц. Тысяча противников мер против коронавирусных ограничений соберется в 10.30 (11.30 по Москве) на улице Ратхаусштрасе.

Представитель полиции не сообщила, планируют ли силовики в этот раз использовать водометы для разгона демонстраций, как это было в ноябре прошлого года у Бранденбургских ворот.

В этом году традиционные первомайские демонстрации в "левых" районах Берлина пройдут на политические темы, заявленные акции касаются темы миграции, клубной культуры, транспорта и пандемии коронавируса.