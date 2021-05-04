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Ювелирная компания Pandora откажется от натуральных алмазов

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Датский ювелирный дом Pandora объявил, что откажется от использования натуральных алмазов и перейдет исключительно на бриллианты, выращенные в лаборатории. Таким образом компания хочет повысить доступность украшений с бриллиантами, меняя слоган с "бриллианты - это навсегда" на "бриллианты - это для всех".

Как объяснил BBC News гендиректор компании Александер Лачик, при принятии этого решения компания учла принятые практики добывающих компаний, последствия от добычи для окружающей среды, а также то, что из-за обеспокоенности этими обстоятельствами начал расти спрос на искусственные алмазы. Кроме того, себестоимость искусственных алмазов для компании будет в три раза дешевле, добавил он.

Также он рассчитывает, что низкая цена позволит увеличить продажи украшений с бриллиантами, которые пока занимают очень небольшую долю в продажах Pandora.

Компания представила свою первую коллекцию украшений с искусственными бриллиантами Pandora Brilliance. Поскольку соответствующие лаборатории находятся в Великобритании, первым рынком, на который выйдет эта коллекция, будет Британия. Глобальный запуск продаж таких украшений планируется в 2022 году.

BBC News отмечает, что в мире производство искусственных алмазов растет и в 2020 году его объем вырос до 6-7 млн карат, тогда как добыча натуральных алмазов упала до 111 млн карат с пиковых 152 млн карат в 2017 году, по данным Antwerp World Diamond Centre (AWDC) и Bain & Company. Сильнее всего добыча упала в России, Канаде, Ботсване и Австралии.

На индустрии сказалась и пандемия. Производитель примерно 20% мировых натуральных алмазов De Beers отметил спад производства в 2020 году на 18% на фоне снижения спроса.

Хроника 27 января 2020 года – 04 мая 2021 годаЭкономический кризис
Pandora Дания Александер Лачик Коронавирус

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