МВД Белоруссии отметило приближение протестной активности к нулю

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Протестная активность в Белоруссии приближается к нулю, заявили в субботу в пресс-службе МВД.

"Во всех регионах страны не зафиксировано ни одного несанкционированного массового мероприятия. Малочисленные группы с незарегистрированной символикой замечены в Минске, некоторые протестующие доставлены в территориальные органы внутренних дел для разбирательства", - рассказали в пресс-службе.

Как заявили в МВД, информация о массовых задержаниях, в частности, около площади Бангалор в городе, не соответствует действительности, равно как и о перекрытии движения в районе Октябрьской площади.

Отмечается, что в некоторых районах Минска были задержаны лица с колюще-режущими предметами и пистолетами. Подробности об этом в ведомстве обещали сообщить позже.

По данным правозащитников, по состоянию на 15:44 субботы, в Белоруссии задержаны 15 человек, в том числе пять журналистов.

Ранее сообщалось, что на 27 марта белорусская оппозиция анонсировала акцию протеста, которая должна стать первым массовым протестным выходом противников президента страны Александра Лукашенко в этом году. В район площади Бангалор в Минске, которая указывалась как место сбора ее участников, была стянута спецтехника.