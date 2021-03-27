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МВД Белоруссии отметило приближение протестной активности к нулю

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Протестная активность в Белоруссии приближается к нулю, заявили в субботу в пресс-службе МВД.

"Во всех регионах страны не зафиксировано ни одного несанкционированного массового мероприятия. Малочисленные группы с незарегистрированной символикой замечены в Минске, некоторые протестующие доставлены в территориальные органы внутренних дел для разбирательства", - рассказали в пресс-службе.

Как заявили в МВД, информация о массовых задержаниях, в частности, около площади Бангалор в городе, не соответствует действительности, равно как и о перекрытии движения в районе Октябрьской площади.

Отмечается, что в некоторых районах Минска были задержаны лица с колюще-режущими предметами и пистолетами. Подробности об этом в ведомстве обещали сообщить позже.

По данным правозащитников, по состоянию на 15:44 субботы, в Белоруссии задержаны 15 человек, в том числе пять журналистов.

Ранее сообщалось, что на 27 марта белорусская оппозиция анонсировала акцию протеста, которая должна стать первым массовым протестным выходом противников президента страны Александра Лукашенко в этом году. В район площади Бангалор в Минске, которая указывалась как место сбора ее участников, была стянута спецтехника.

В Белоруссии с 9 августа прошлого года продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко. Оппозиция не признала объявленные властями результаты выборов, посчитав их сфальсифицированными.

Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. В последнее время акции носят локальный характер.

Белоруссия

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