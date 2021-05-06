Третья доза вакцины Moderna показала эффективность от новых штаммов

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - В компании Moderna рассказали об эффективности третьей дозы вакцины против бразильского и южноафриканского штаммов коронавируса. Об этом говорят предварительные данные испытаний.

Участники исследования получили дополнительный укол через шесть-восемь месяцев после второй дозы вакцины. Через 15 дней анализы показали усиленную реакцию антител против новых штаммов COVID-19. В компании также отметили хорошую переносимость дополнительного укола.

Результаты испытаний пока еще не были проверены экспертами, компания заявила, что продолжит исследование.

Ранее Moderna объявила, что намерена в 2022 году увеличить производство вакцин от коронавируса до 3 млрд доз. Также в компании собираются поставить в 2021 году больше доз вакцины, чем планировалось ранее - от 800 млн до 1 млрд.