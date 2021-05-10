Южная Корея высказалась за восстановление мирного процесса с КНДР

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что надеется на скорейшую реакцию Северной Кореи на предложения о возобновлении застопорившегося мирного процесса между Севером и Югом, а также между Пхеньяном и Вашингтоном.

"Мы изучим способ восстановления диалога между Южной и Северной Кореями, а также между Северной Кореей и Соединенными Штатами, и снова сделаем шаг к миру и сотрудничеству", - сказал он журналистам в президентской резиденции.

Он добавил, что в последний год своего пребывания на посту главы государства не будет "тянуть время или проявлять нетерпение", прилагая усилия для возобновления мирного процесса.

"Если появится возможность снова повернуть время вспять и продвинуть мирный процесс на Корейском полуострове, я приложу все усилия", - сказал он.

Мун Чжэ Ин подчеркнул: "Мы с нетерпением ждем ответа Северной Кореи".

СМИ обращают внимание, что заявления президента прозвучали перед намеченной на 21 мая его личной встречей с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне.