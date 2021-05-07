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Минск подготовил новые ответные санкции против Запада

Минск подготовил новые ответные санкции против Запада
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Белоруссия подготовила новые санкции в отношении Запада на случай продолжения его санкционной политики, заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей.

Министр пообещал, что эти меры будут адекватными складывающейся ситуации.

"Без ответа никакие шаги оппонентов и европейских, западных стран не останутся. Эти меры сейчас, действительно, отработаны, подождем дальнейшей ситуации, и к каким решениям придут партнеры на Западе", - сказал Макей.

По его словам, "будут и симметричные и асимметричные санкции, которые подразумевают возможные меры против европейского бизнеса, находящегося в Беларуси".

Он отметил при этом, что в Минске "никто не будет себе делать никаких выстрелов ни в ногу, ни в голову, ни в сердце". "Мы четко просчитываем все варианты и не допустим того, чтобы наши меры повлияли на экономическое развитие страны, благосостояние простых граждан", - сказал Макей.

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Говоря о планах направить белорусского посла в США, Макей заявил, что Минск от них не отказывается, но трудно найти подходящую кандидатуру.

В конце апреля правительство Белоруссии ввело санкции и запретило на полгода ввоз на территорию республики продукции компаний Skoda Auto, Liqui Moly и Beiersdorf "для обеспечения защиты национальных интересов, с учетом недружественных действий в отношении белорусского народа".

Белоруссия Минск Владимир Макей

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