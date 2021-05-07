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Адмирал США призвал обсуждать с РФ вооружения, не ограниченные соглашениями

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Вашингтону надо вести диалог с Москвой по поводу вооружений, которые не учитываются в существующих соглашениях, чтобы способствовать сокращению арсеналов ядерного оружия, заявил глава Стратегического командования ВС США адмирал Чарльз Ричард.

"Одно можно сказать о США и России: даже на протяжении всей "холодной войны", какой бы напряженной она ни была в определенные моменты, мы все это время вели диалог, и в этом была большая ценность", - приводятся в пресс-релизе слова Ричарда.

Он добавил, что "открытое общение, безусловно, может снизить уровень угрозы во имя всеобщего блага".

По словам Ричарда, сейчас США впервые в своей истории "одновременно сталкиваются с двумя равными себе стратегическими конкурентами с ядерным потенциалом", то есть с Россией и Китаем. Китай, считает адмирал, представляет растущую угрозу, поскольку китайские стратегические силы "стремительно расширяются во всех сферах". Он добавил, что в РФ также проводится "очень обширная программа ядерной модернизации".

В прошлом месяце Ричард заявлял, что командование США обеспокоено в связи с нехваткой данных о масштабах и расположении запасов ядерных вооружений России, которые не учтены в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

США Россия Китай Чарльз Ричард

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