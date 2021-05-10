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В Грузии отпустили из тюрьмы лидера оппозиции

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Решением Тбилисского городского суда председатель оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никанор Мелия в понедельник освобожден из предварительного заключения на основании внесенного за него фондом European Endowment for Democracy залога в размере 40 тыс. лари (около $12 тыс. - ИФ), сообщают грузинские СМИ.

Активисты партии после решения суда ожидают выхода Мелия у тюрьмы в городе Рустави.

Мелия был задержан в офисе своей партии 23 февраля по делу о беспорядках в Тбилиси 20 июня 2019 года, когда сотни сторонников оппозиции пытались штурмом ворваться в здание парламента. Прокуратура обвиняет его в организации и участии в этих беспорядках.

Освобождение из предварительного заключения Мелия было одним из условий подписанного 19 апреля властями и оппозицией соглашения по стабилизации политической ситуации в стране, которое было подготовлено председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

Мелия отказывался платить залог и требовал своего освобождения без всяких условий, так как считал свое задержание политическим преследованием со стороны властей.

В подписанном документе оппозиция и власти договорились о принятии закона об амнистии для всех лиц, против которых возбуждены уголовные дела по беспорядкам в 2019 году в Тбилиси. Амнистия должна быть утверждена парламентом в ближайшие недели, и она касается и Мелия.

Грузия Никанор Мелия Единое национальное движение ЕНД

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