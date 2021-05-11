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Елизавета II выступила с тронной речью на открытии сессии парламента

Елизавета II выступила с тронной речью на открытии сессии парламента
Королева Великобритании Елизавета II
Фото: PA/ТАСС

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Британская королева Елизавета II, выступая во вторник с тронной речью на открытии новой сессии парламента, заявила о том, что Лондон и далее будет противостоять враждебной деятельности иностранных государств.

Речь королевы по сути являлась перечислением основных законопроектов, над которыми будет идти работа. Как передает Sky News, она сообщила, что будет представлено законодательство по противодействию враждебной деятельности со стороны иностранных государств, министры проведут детальный пересмотр сфер безопасности, обороны и внешней политики.

Особое внимание она уделила теме преодоления последствий пандемии и поддержке системы здравоохранения, вакцинации. Среди проблем, которыми будет заниматься парламент в ходе новой сессии, будет создание новых рабочих мест и помощь бизнесу.

Елизавета II подчеркнула, что парламентарии продолжат работу над утверждением баланса сил между законодательной, исполнительной и судебной властью в стране, будут работать над усилением мощи Соединенного Королевства.

Позже во вторник в Палате лордов состоится обсуждение речи королевы.

Это было первое появление королевы на официальном мероприятии после смерти ее супруга принца Филиппа 9 апреля в возрасте 99 лет.

Открытие новой сессии парламента, как отмечает телеканал BBC News, проходило с соблюдением коронавирусных ограничений: в зале присутствовали 108 человек, в то время как ранее на мероприятие могли приходить до 600 человек.

Королеву сопровождал сын принц Чарльз и его супруга герцогиня Камилла.

Великобритания Елизавета II

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