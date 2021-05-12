В Германии допустили введение паспорта вакцинации со следующей недели

Глава минздрава Германии Йенс Шпан Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Цифровой паспорт вакцинации может быть введен в ФРГ уже со следующей недели, заявил глава минздрава страны Йенс Шпан. Он уточнил, что это планируется со следующей недели.

Саммит ЕС еще в начале года принял решение о необходимости ввести единый цифровой паспорт вакцинации, различные страны-члены ЕС справляются с этой задачей с разной скоростью.

Предполагается, что паспорт для граждан Германии будет доступен в качестве приложения на смартфоне.

Между тем глава Института Роберта Коха Лотар Вилер сообщил, что из граждан Германии "10% уже полностью привиты, примерно треть уже получила один компонент прививки".

По мнению Вилера, рассчитывать на то, что вирус исчезнет, не приходится.

"Это вирус, он не уйдет, он станет эндемическим. Рано или поздно им заразятся все немецкие граждане", - заявил он.

Он отметил, что показатели роста заболеваемости коронавирусом в ФРГ снижаются: на 100 тысяч человек в неделю 107,8 новых случаев заражения.