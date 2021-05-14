США эвакуировали из Израиля более 100 сотрудников Пентагона

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Министерство обороны США эвакуировало из Израиля около 120 своих сотрудников в качестве меры предосторожности на фоне продолжающихся обстрелов из сектора Газа, сообщает Associated Press со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.

По его словам, сотрудники Пентагона вылетели из Израиля в четверг на транспортном самолете ВВС США. В Израиле они занимались планированием предстоящих двусторонних учений и должны были вернуться в США на этой неделе, но из-за обстрелов они улетели на несколько дней раньше.

Ситуация на границе Израиля и сектора Газа остается напряженной в последние несколько дней. Ракетные обстрелы территории Израиля со стороны Газы практически не прекращаются, как и ответные удары Армии обороны Израиля по объектам в Палестине. По имеющимся данным, с понедельника в Израиле погибли семь человек, в Палестине - 109, в том числе 28 детей.