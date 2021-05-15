Представитель США прибыл в Тель-Авив для переговоров о прекращении огня

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Заместитель помощника госсекретаря США по делам Израиля и Палестины Хади Амр прибыл в Тель-Авив для переговоров о прекращении огня. Об этом сообщает BBC News.

Амр планирует встретиться с официальными лицами Израиля, Палестины и ООН.

Обострение ситуации началось 10 мая. За это время боевики ХАМАС выпустили по Израилю около 2 тысяч ракет, израильская армия наносит удары по объектам движения в секторе Газа.

Пресс-служба армии Израиля сообщала, что не все запускаемые боевиками ХАМАС ракеты достигают израильской территории. Так, более 200 тысяч человек в Газе остались без электричества в результате попаданий ракет в линии электропередач в самом секторе.

В результате атак израильтян в Газе погибли минимум 133 палестинца, из них 34 ребенка. В Израиле в результате ракетных обстрелов погибли восемь человек, включая двоих детей.

По данным ООН, примерно 10 тысяч палестинцев покинули свои дома в Газе из-за конфликта начиная с понедельника. Ранее председатель политбюро ХАМАС Халед Машаль заявил, что группировка готова к прекращению огня.