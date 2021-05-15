Израиль пригрозил остановить экономическую помощь палестинцам

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Власти Израиля будут готовы остановить оказание экономической помощи палестинским территориям в случае продолжения ракетных пусков из сектора Газа, заявилимизраильский министр обороны Бенни Ганц.

По сообщению газеты Jerusalem Post, Ганц пояснил, что подобное решение может принять именно его министерство.

Кроме того, министр подчеркнул, что Израиль не хочет эскалации напряжённости на Западном берегу Иордана, однако армия готова там к любому развитию событий.

Ситуация на границе Израиля и сектора Газа остается напряженной уже несколько дней подряд. Ракетные обстрелы территории Израиля со стороны Газы практически не прекращаются. Армия обороны Израиля в ответ наносиn удары по объектам ХАМАС и запрещенного в РФ "Исламского Джихада".

Кроме того, 14 мая обстановка начала накаляться на Западном берегу реки Иордан - на территориях подконтрольных Аббасу. Там тысячи палестинцев вступили в столкновения с бойцами израильской армии.