Израильская армия нанесла удар по дому одного из лидеров ХАМАС

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Израильские военные заявили, что нанесли удар с воздуха по дому одного из политических лидеров движения ХАМАС в секторе Газа, сообщает Associated Press.

По данным агентства, бомбардировке подвергся дом одного из руководителей политбюро ХАМАС Халиля аль-Хайи.

Ранее в субботу израильские ВВС нанесли удар по зданию, где располагались офисы местных и международных СМИ в секторе Газа: агентства Associated Press, телеканала Al Jazeera. В Армии обороны Израиля заявили, что в этом здании функционировал разведывательный штаб движения ХАМАС, используя работающие там офисы СМИ и журналистов как прикрытие.

За час до удара военные предупредили владельца здания о необходимости эвакуировать журналистов и жителей дома. В итоге подвергшееся удару здание обрушилось.

Ситуация на границе Израиля и сектора Газа остается напряженной уже несколько дней подряд. Ракетные обстрелы территории Израиля со стороны Газы практически не прекращаются. Армия обороны Израиля предпринимает ответные действия.

Кроме того, в пятницу, 14 мая, обстановка начала накаляться на Западном берегу реки Иордан. Там тысячи палестинцев вступили в столкновения с военнослужащими израильской армии.