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Нетаньяху предупредил соотечественников об обстрелах в Газе

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Израильтян, столкнувшихся с ракетными обстрелами из сектора Газа, ожидает несколько непростых дней, предупредил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Мы ожидаем, что будут непростые дни. Но мы будем вместе, мы будем сильными", - приводят его слова израильские СМИ.

"Нам нужно помнить, что наше дело - правое. Мы не можем мириться с этим терроризмом, варварством, насилием", - добавил Нетаньяху.

С понедельника Израиль проводит операцию по нанесению ударов по сектору Газа в ответ на проводимые оттуда пуски ракет.

Израиль Биньямин Нетаньяху

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