Меркель в беседе с Нетаньяху выразила солидарность с Израилем

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Ангела Меркель в понедельник провела телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.

"Канцлер вновь жестко осудила продолжающиеся ракетные обстрелы Израиля со стороны Газы и подтвердила премьер-министру солидарность федерального правительства. Она подчеркнула право Израиля обороняться против нападений", - сообщил Зайберт.

По его словам, Меркель выразила надежду на то, что боевые действия прекратятся как можно скорее.

Канцлер также подчеркнула, что немецкое правительство будет бороться в Германии с антисемитскими акциями протеста.