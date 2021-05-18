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Президент Южной Кореи встретится в США с Байденом, Харрис и Пелоси

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин совершит на этой неделе пятидневную поездку в США, в ходе которой встретится с американским президентом Джо Байденом.

Саммит двух лидеров состоится в Белом доме в пятницу (по местному времени).

"Сразу после переговоров на высшем уровне (два лидера) планируют провести совместную пресс-конференцию", - сообщил старший секретарь по связям с общественностью администрации президента РК Чон Ман Хо.

Он отметил, что президент Южной Кореи планирует отправиться в столицу США в среду днем.

В четверг утром он намерен посетить Арлингтонское национальное кладбище.

Во второй половине дня Мун Чжэ Ин посетит Капитолийский холм, где встретится со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси.

На следующий день президент РК встретится с вице-президентом США Камалой Харрис. После чего состоятся его переговоры с Байденом.

Президент Республики Корея должен вернуться в Сеул в воскресенье вечером.

Как сообщалось ранее, в ходе саммита Мун Чжэ Ин и Байден подтвердят прочность альянса двух стран и обсудят ряд вопросов, в том числе денуклеаризацию КНДР. Мун Чжэ Ин заявлял, что надеется на скорейшую реакцию КНДР на предложения о возобновлении застопорившегося мирного процесса между Севером и Югом, а также между Пхеньяном и Вашингтоном.

США Южная Корея Мун Чжэ Ин Джо Байден Камала Харрис Нэнси Пелоси

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