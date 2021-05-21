Мун Чжэ Ин обсудил с представителями США альянс двух стран

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ходе своего визита в США встретился со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси и другими лидерами Конгресса, сообщает администрация президента Республики Корея (РК).

На заседании, состоявшемся на Капитолийском холме, Мун Чжэ Ин назвал альянс США и Южной Кореи "самым образцовым в мире", рассказал старший секретарь по связям с общественностью администрации президента РК Чон Ман Хо.

"Я обещаю, что мы продолжим идти вместе в том же направлении и в будущем", - цитирует администрация президента РК.

Отмечается, что Мун Чжэ Ин попросил продолжать поддерживать совместные усилия по достижению полной денуклеаризации КНДР и установлению постоянного мира на Корейском полуострове, а также по преодолению кризиса, связанного с COVID-19, реорганизации глобальных цепочек поставок и реагированию на изменение климата.

В свою очередь спикер Палаты представителей выразила надежду, что гражданские обмены активизируются также между КНДР и Южной Кореей.

Среди других конгрессменов, присоединившихся к встрече, были лидер большинства в Палате представителей Стени Хойер, председатель комитета по вопросам иностранных дел Грегори Микс, парламентский организатор в Палате представителей Стивен Скэлис и председатель комитета по разведке Адам Шифф.

Президент Южной Кореи прибыл в США 19 мая. В пятницу днем он примет участие в саммите с президентом США Джо Байденом.

Как сообщалось ранее, в ходе саммита Мун Чжэ Ин и Байден подтвердят прочность альянса двух стран и обсудят ряд вопросов, в том числе денуклеаризацию КНДР.