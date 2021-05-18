Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:53Заразились
на 18.05В России 4 957 756+8 183В мире 163 609 594+539 662

Атаковавшие Colonial Pipeline хакеры получили от своих жертв $90 млн в биткоинах

Атаковавшие Colonial Pipeline хакеры получили от своих жертв $90 млн в биткоинах
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Группа хакеров DarkSide, которую США обвиняют в недавней кибератаке на топливопровод Colonial Pipeline, получила от своих жертв выплаты в криптовалюте в размере $90 млн, сообщил в пятницу телеканал NBC News со ссылкой на исследование экспертов.

В миреИсточник усомнился в самороспуске хакеров из DarkSideИсточник усомнился в самороспуске хакеров из DarkSideЧитать подробнее

По данным телеканала, находящаяся в Лондоне аналитическая компания Elliptic сообщила, что идентифицировала биткоин-кошелек, который группа использовала для получения выкупа от своих жертв. В публикации в своем блоге Elliptic сообщила, что DarkSide и ее филиалы получили как минимум $90 млн в биткоинах из 47 крипто-кошельков. Из них $15,5 млн получил разработчик DarkSide, около $74,7 млн отправили филиалам. Согласно данным Elliptic, средний платеж от организаций, по всей видимости, составил $1,9 млн. Руководство топливопровода, согласно этим данным, заплатило группе около $5 млн.

"Насколько нам известно, этот анализ включает все платежи, произведенные для DarkSide, однако могут быть обнаружены и другие транзакции, данные цифры следует рассматривать как нижнюю границу", - заявил сооснователь Elliptic Том Робинсон.

Эксперты в сфере безопасности из Intel 471 в свою очередь заявили, что DarkSide принял решение о роспуске после потери доступа к своим серверам и опустошения кошельков с криптовалютой. Существуют предположения, что оставшиеся после операций $5,3 млн были заморожены правительством США.

Ранее власти США сообщили, что именно группировка DarkSide на несколько дней парализовала работу трубопровода Colonial Pipeline. В Вашингтоне считают, что сами хакеры живут в России, однако при этом не имеют никакого отношения к властям РФ.

При этом агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что компания-оператор американского трубопровода Colonial Pipeline заплатила около $5 млн хакерам за восстановление своей компьютерной сети.

Работа топливопровода, по которому доставляют горючее из Техаса на восточное побережье США, была парализована хакерской атакой 7 мая. 11 мая компания-оператор Colonial Pipeline объявила о постепенном возобновлении работы.

США DarkSide Colonial Pipeline

Новости

Манижа вышла в полуфинал "Евровидения" в Роттердаме

Манижа вышла в полуфинал "Евровидения" в Роттердаме

США осудили ситуацию с белорусским интернет-ресурсом Tut.by

США запустили на орбиту спутник системы предупреждения о ракетном нападении

США запустили на орбиту спутник системы предупреждения о ракетном нападении

Axios узнало о планах Байдена повременить с санкциями против Nord Stream 2

Мальта не откроется для туристов из РФ с возобновлением авиасообщения

После приведшего к дефициту топлива ЧП у Colonial Pipeline возникли новые проблемы

После приведшего к дефициту топлива ЧП у Colonial Pipeline возникли новые проблемы

Что произошло за день: вторник, 18 мая

В Китае эвакуировали посетителей накренившегося небоскреба

Японские врачи призвали отменить Олимпиаду в Токио

Японские врачи призвали отменить Олимпиаду в Токио
Дипломатическое противостояние

Посольство РФ в Северной Македонии подтвердило высылку российского дипломата

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');