США потребуют от Азербайджана вывести военных с территории Армении

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Обстановку на армяно-азербайджанской границе обсудили в ходе телефонного разговора в понедельник и.о. премьера Армении Никол Пашинян и советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

"Американская сторона посчитала неприемлемой и провокационной действия азербайджанских сил внутри границ Армении, и проинформировала, что представит позицию США руководству Азербайджана с требованием вывести свои силы из территории Армении", - сообщает пресс-служба правительства Армении.

Согласно сообщению, Салливан "высоко оценил проявленную армянской стороной сдержанность и действия по решению проблемы не военным, а дипломатическим путем".

В правительстве Армении также отметили, что американская сторона выразила озабоченность в связи с удерживаемыми в Азербайджане армянскими пленными и подчеркнула о важности обеспечения их возвращения.

"Салливан высоко оценил приверженность правительства Армении в вопросе укрепления демократии и заверил, что США продолжит содействовать Армении в продвижении повестки демократии", - отметили в армянском правительстве.

Ранее из-за ситуации на армяно-азербайджанской границе Армения обратилась в ОДКБ. Пашинян также обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о военном содействии.