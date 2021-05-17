Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:54Заразились
на 17.05В России 4 949 573+9 328В мире 163 069 932+548 206

США потребуют от Азербайджана вывести военных с территории Армении

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Обстановку на армяно-азербайджанской границе обсудили в ходе телефонного разговора в понедельник и.о. премьера Армении Никол Пашинян и советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

"Американская сторона посчитала неприемлемой и провокационной действия азербайджанских сил внутри границ Армении, и проинформировала, что представит позицию США руководству Азербайджана с требованием вывести свои силы из территории Армении", - сообщает пресс-служба правительства Армении.

Согласно сообщению, Салливан "высоко оценил проявленную армянской стороной сдержанность и действия по решению проблемы не военным, а дипломатическим путем".

В правительстве Армении также отметили, что американская сторона выразила озабоченность в связи с удерживаемыми в Азербайджане армянскими пленными и подчеркнула о важности обеспечения их возвращения.

"Салливан высоко оценил приверженность правительства Армении в вопросе укрепления демократии и заверил, что США продолжит содействовать Армении в продвижении повестки демократии", - отметили в армянском правительстве.

Ранее из-за ситуации на армяно-азербайджанской границе Армения обратилась в ОДКБ. Пашинян также обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о военном содействии.

Армения Никол Пашинян США Джейк Салливан

Новости по теме

Новости

ЕС продлил ограничительные меры в рамках борьбы с кибератаками

ЕС продлил ограничительные меры в рамках борьбы с кибератаками

Newsweek сообщил о тайных войсках США численностью до 60 тыс. человек

Newsweek сообщил о тайных войсках США численностью до 60 тыс. человек

Российский оперштаб не подтвердил продление авиасообщения с Турцией

Что произошло за день: понедельник, 17 мая

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Лавров заявил, что Арктика - территория РФ и она там работает легитимно

Лавров заявил, что Арктика - территория РФ и она там работает легитимно

Вашингтон одобрил продажу Израилю высокоточного оружия на $725 млн

Вашингтон одобрил продажу Израилю высокоточного оружия на $725 млн

На Индию надвигается циклон с ураганным ветром и ливнями

Лукашенко разрешил милиции стрелять по протестующим

Лукашенко разрешил милиции стрелять по протестующим

Берлин разрешил продолжить строительство "Северного потока 2" в водах ФРГ

Берлин разрешил продолжить строительство "Северного потока 2" в водах ФРГ
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');