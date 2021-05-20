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Украинский депутат, подозреваемый в госизмене, объявлен в розыск

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Суд дал разрешение на задержание подозреваемого в пособничестве в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму народного депутата парламентской фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака, он объявлен в розыск, сообщает в четверг Офис генерального прокурора (ОГП).

Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователя Службе безопасности Украины (СБУ), согласованное генеральным прокурором, и разрешил задержать нардепа, заявили в ОГП. Там добавили, что прокуроры и следователи будет просить об аресте Козака с альтернативой внесения залога в размере 300 млн 930 гривен.

Также Козак объявлен СБУ в розыск.

В ведомстве напомнили, что 11 мая двум народным депутатам Украины генпрокурор объявил о подозрении в совершении государственной измены и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму (ч.1 ст.111, ч.3 ст.15, ч.1 ст.438 Уголовного кодекса Украины), который Киев считает своей, но временно оккупированной территорией.

Другой подозреваемый (народный депутат Виктор Медведчук - ИФ) находится под домашним арестом. Прокурорами Офиса генпрокурора подана апелляция на это решение суда. Они будут настаивать на мере пресечения, которую просили применить ранее - содержание под стражей с правом внесения залога.

Следствие в уголовном производстве продолжается.

Как сообщалось, Медведчук и Козак 11 мая были уведомлены о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму. По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, подозрение касается трех эпизодов противоправной деятельности и "сотрудничества со страной-агрессором".

По данным следствия, в 2015 году Медведчук вступил в предварительный сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря. Еще один эпизод уголовного производства касается передачи российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну. Третий эпизод незаконной деятельности - проведение подрывной деятельности против Украины, в частности, в контексте разработки антиукраинского проекта "Луч".

Медведчук 12 мая прибыл в Офис генерального прокурора, ознакомился с копией предъявленного ему подозрения и заявил, что скрываться от следствия не намерен, а подозрения являются политически мотивированными.

Козак, по данным правоохранительных органов Украины, находится в РФ. В то же время, по информации Медведчука, Козак пребывает на территории Белоруссии, где проходит лечение.

Суд отправил Медведчука под домашний арест до 9 июля.

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