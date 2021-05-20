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Кремль позитивно оценил итоги переговоров Лаврова и Блинкена

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - В Кремле позитивно оценили итоги переговоров в Рейкьявике главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, это позитивный сигнал, факт разговора, причем, который, как сказал Лавров, был конструктивным. Это тоже является событием, которое заслуживает позитивной оценки. Но очевидно, что процесс этот не будет простым. Действительно, проблем скопилось очень много", - сказал Песков.

Он добавил, что глава МИД РФ "незамедлительно докладывает президенту обо всех контактах", и в данном случае по итогам переговоров в Рейкьявике такой доклад уже состоялся.

Ранее Лавров заявил, что его встреча с Блинкеном была конструктивной. "Завалов очень много, разгребать их непросто. Но я почувствовал у Энтони Блинкена и его команды нацеленность на то, чтобы это сделать. За нами дело не станет", - подчеркнул российский министр.

Встреча Лаврова и Блинкена состоялась на "полях" министерской встречи Арктического совета в Рейкьявике. Она длилась почти два часа. Это их первые личные переговоры с момента назначения Блинкена госсекретарем США. До этого стороны дважды общались по телефону.

Сергей Лавров Энтони Блинкен

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